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Тест на коронавирус для россиян предпочтительнее вакцинации

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Россиян, однозначно согласных сделать тест на коронавирус, в 1,7 раза больше, чем тех, кто полностью готов к вакцинации. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

28% россиян однозначно согласны сделать прививку от коронавируса, как только будет разработана соответствующая вакцина, 36% — скорее согласны. Мужчин, однозначно готовых к прививке, больше, чем женщин (31 и 24% соответственно). Больше всего же тех, кто полностью согласен на вакцинацию, среди молодежи до 24 лет (36%).

Впрочем, несмотря на то, что тест на коронавирус среди россиян потенциально более популярен, чем вакцинация, с января этого года, когда угроза китайского коронавируса казалась далека и призрачна, число россиян, однозначно готовых сделать прививку, выросло в 2 раза: с 14 до 28%.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Тест на коронавирус для россиян предпочтительнее вакцинации
В России за сутки вновь выявлено более 10 тыс. зараженных коронавирусом
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Все материалы сюжета

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