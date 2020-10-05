Авангард расширяет функционал приема оплаты по QR-кодам для корпоративных клиентов

Банк Авангард добавил услугу приема оплаты по QR-коду Системы быстрых платежей (СБП) на POS-терминалы. Теперь торгово-сервисные предприятия могут предлагать несколько способов оплаты покупки на выбор: банковской картой или QR-кодом.

Покупателю достаточно отсканировать QR-код финансовым приложением своего банка прямо с экрана терминала или с распечатки на чековой ленте и подтвердить покупку. Для бизнеса плюсы технологии очевидны: деньги поступают на счет продавца в течение нескольких секунд, комиссии за прием платежей по QR-кодам ниже, чем по картам, и не превышают 0,7% от суммы операции.

Клиентам банка, подключившимся к СБП и использующим эквайринг Авангарда, не потребуется проводить никаких технических доработок или настроек оборудования, достаточно подать заявление. POS-терминал обновится автоматически.

Услуга приема оплаты по QR-кодам ранее была внедрена банком Авангард для интернет-магазинов. Добавление нового способа безналичных расчетов на POS-терминалы для использования в торговых сетях стало следующим шагом расширения функционала сервиса.