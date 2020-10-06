Рекордный август: число ипотек по РФ на первичном рынке впервые превысило 50 тысяч, на вторичном – 100 тысяч

В августе 2020 года в России выдано 154,5 тыс. ипотечных кредитов, это на 44,6% больше. чем в прошлом году. Сегмент новостроек по количеству ипотек показал больший рост: +82%, вторичный рынок вырос на 31,3%. Аналитики Циан подвели итоги для рынка ипотечного кредитования в августе 2020 года по данным, опубликованным Центробанком.

Ипотечные рекорды

Последний летний месяц, несмотря на период отпусков, выдался действительно «жарким» на рынке ипотечного кредитования. В августе 2020 года поставлен абсолютный рекорд. Всего в РФ было выдано 154,5 тыс. кредитов на общую сумму 392,3 млрд рублей. Относительно предыдущего месяца (июля 2020 года) количество выданных ипотек увеличилось на 5,8%, а объем денежных средств – на 8,4%. В годовой динамике (относительно августа 2019 года) количество кредитных сделок выросло на 44,6%, а объем – на 66,2%.

Рекорд по выдаче ипотек зафиксирован как на первичном, так и вторичном рынках. В сегменте новостроек число кредитов за месяц впервые превысило 50 тысяч – выдано 51,1 тыс. займов (+5,9% за месяц и +82% за год). Объем же выданных кредитов (158,6 млрд рублей) за месяц вырос на 9,3%, а в годовой динамике было выдано займов на сумму в два раза больше, чем в прошлом году – на 109,3%.

На вторичном рынке также поставлен новый рекорд: впервые в один месяц было выдано более 100 тысяч займов (103,4 тыс.). За месяц спрос вырос на 5,8%, за год - на 31,3%. В денежном выражении (233,7 млрд руб.) рост существеннее: +7,7% за месяц и +45,8% за год.

Новостройки выбирает треть ипотечных заемщиков

Несмотря на более низкие ипотечные ставки, только треть российских заемщиков (33%) в августе, как и в июле, выбрали квартиру от застройщика, остальные предпочли готовые варианты. Максимальная доля ипотек на новостройки (35%) была отмечена в июне 2020 года, в первый месяц после самоизоляции. По объему выданных денежных средств доля первичного рынка составляет уже 40%. Такая статистика говорит о большем размере среднего займа, чем на рынке готового жилья.

Средний размер ипотеки - 2,5 млн рублей, средняя ставка - ниже 6%

В августе 2020 года средний размер ипотечного жилищного кредита в целом по РФ составил 2,54 млн рублей. Для сравнения – год назад (в августе 2019 года) – 2,21 млн рублей. Таким образом, снижение ипотечной ставки позволяет брать в кредит большие суммы, что связано также с ростом стоимости жилья, фиксируемым в последние месяцы на фоне перехода на эскроу-счета и высоким спросом со стороны ипотечных заемщиков.

Большие кредит берут на приобретение новостроек: 3,3 млн рублей (+3,2% за месяц и +15% за год). На вторичном рынке средняя сумма ипотечного кредита составила в целом по РФ 2,26 млн рублей (+1,8% за месяц и +11,1% за год).

В августе 2020 года средневзвешенная ставка по выданным кредитам в РФ на первичном рынке составила 5,88%, что на 0,05 п.п. ниже, чем в июле. В годовой динамике снижение составило 3,47 п.п. Средняя ставка ниже льготных 6,5% объясняется включением в статистику льготных субсидий по отдельным регионах, к примеру, - «дальневосточная ипотека» или «семейная ипотека».

А как у нас

В Иркутской области выдано 2374 ипотечных кредитов на сумму 5,2 млрд рублей, это на 27% больше, чем в прошлом году. Средний размер ипотечного кредита в Приангарье на первичном рынке составляет 2,6 млн рублей, на вторичном – 2,08 млн рублей. Доля ипотек на покупку новостроек в регионе составляет 22%, в то время как по России на них приходится треть.

Доля просрочки составляет меньше 1%

В августе 2020 года объем задолженности по ипотечным кредитам составил 8,32 трлн рублей - это на 17% больше, чем год назад. Доля просроченной задолженность по ипотеке стабильна – сегодня в целом по РФ она составляет 0,9% от всего объема задолженности. В абсолютном выражении объемы «плохих» кредитов сегодня - 76,68 млрд рублей (+4,8% за год). На первичный рынок приходится 22% от всей задолженности. Таким образом, несмотря на рекордные объемы задолженности по кредитам, их качество сохраняется на высоком уровне.

“Снижение ипотечных ставок, льготные программы кредитования на первичном рынке, отложенный спрос, сформированный во время самоизоляции и нестабильность российской валюты, привели к абсолютно рекордным показателям на рынке недвижимости, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Высокий спрос способствует росту цен на жилье. В результате, несмотря на сниженную ставку, начиная с мая, увеличивается как средний срок кредита, так и сумма займа, однако россияне готовы приобретать жилье даже с поправкой на его удорожание, пока действуют выгодные условия. В случае дальнейшего продления льготной ипотеки на первичном рынке, мы ждем небольшого снижения спроса за счет уменьшения ажиотажа (многие россияне стремятся совершить сделки именно до 1 ноября, пока действует льготная программа). Если же субсидия завершится, в конце года мы ожидаем смещение спроса в пользу готовых объектов, которые все же превалируют по количеству выданных ипотек, несмотря на более высокие, в сравнении с новостройками, ставками».