Рекордный август: число ипотек по РФ на первичном рынке впервые превысило 50 тысяч, на вторичном – 100 тысяч

В августе 2020 года в России выдано 154,5 тыс. ипотечных кредитов, это на 44,6% больше. чем в прошлом году. Сегмент новостроек по количеству ипотек показал больший рост: +82%, вторичный рынок вырос на 31,3%. Аналитики Циан подвели итоги для рынка ипотечного кредитования в августе 2020 года по данным, опубликованным Центробанком.
Ипотечные рекорды
Последний летний месяц, несмотря на период отпусков, выдался действительно «жарким» на рынке ипотечного кредитования. В августе 2020 года поставлен абсолютный рекорд. Всего в РФ было выдано 154,5 тыс. кредитов на общую сумму 392,3 млрд рублей. Относительно предыдущего месяца (июля 2020 года) количество выданных ипотек увеличилось на 5,8%, а объем денежных средств – на 8,4%. В годовой динамике (относительно августа 2019 года) количество кредитных сделок выросло на 44,6%, а объем – на 66,2%.
Рекорд по выдаче ипотек зафиксирован как на первичном, так и вторичном рынках. В сегменте новостроек число кредитов за месяц впервые превысило 50 тысяч – выдано 51,1 тыс. займов (+5,9% за месяц и +82% за год). Объем же выданных кредитов (158,6 млрд рублей) за месяц вырос на 9,3%, а в годовой динамике было выдано займов на сумму в два раза больше, чем в прошлом году – на 109,3%.
На вторичном рынке также поставлен новый рекорд: впервые в один месяц было выдано более 100 тысяч займов (103,4 тыс.). За месяц спрос вырос на 5,8%, за год - на 31,3%. В денежном выражении (233,7 млрд руб.) рост существеннее: +7,7% за месяц и +45,8% за год.
Новостройки выбирает треть ипотечных заемщиков
Несмотря на более низкие ипотечные ставки, только треть российских заемщиков (33%) в августе, как и в июле, выбрали квартиру от застройщика, остальные предпочли готовые варианты. Максимальная доля ипотек на новостройки (35%) была отмечена в июне 2020 года, в первый месяц после самоизоляции. По объему выданных денежных средств доля первичного рынка составляет уже 40%. Такая статистика говорит о большем размере среднего займа, чем на рынке готового жилья.
Средний размер ипотеки - 2,5 млн рублей, средняя ставка - ниже 6%
В августе 2020 года средний размер ипотечного жилищного кредита в целом по РФ составил 2,54 млн рублей. Для сравнения – год назад (в августе 2019 года) – 2,21 млн рублей. Таким образом, снижение ипотечной ставки позволяет брать в кредит большие суммы, что связано также с ростом стоимости жилья, фиксируемым в последние месяцы на фоне перехода на эскроу-счета и высоким спросом со стороны ипотечных заемщиков.
Большие кредит берут на приобретение новостроек: 3,3 млн рублей (+3,2% за месяц и +15% за год). На вторичном рынке средняя сумма ипотечного кредита составила в целом по РФ 2,26 млн рублей (+1,8% за месяц и +11,1% за год).
В августе 2020 года средневзвешенная ставка по выданным кредитам в РФ на первичном рынке составила 5,88%, что на 0,05 п.п. ниже, чем в июле. В годовой динамике снижение составило 3,47 п.п. Средняя ставка ниже льготных 6,5% объясняется включением в статистику льготных субсидий по отдельным регионах, к примеру, - «дальневосточная ипотека» или «семейная ипотека».
А как у нас
В Иркутской области выдано 2374 ипотечных кредитов на сумму 5,2 млрд рублей, это на 27% больше, чем в прошлом году. Средний размер ипотечного кредита в Приангарье на первичном рынке составляет 2,6 млн рублей, на вторичном – 2,08 млн рублей. Доля ипотек на покупку новостроек в регионе составляет 22%, в то время как по России на них приходится треть.
Доля просрочки составляет меньше 1%
В августе 2020 года объем задолженности по ипотечным кредитам составил 8,32 трлн рублей - это на 17% больше, чем год назад. Доля просроченной задолженность по ипотеке стабильна – сегодня в целом по РФ она составляет 0,9% от всего объема задолженности. В абсолютном выражении объемы «плохих» кредитов сегодня - 76,68 млрд рублей (+4,8% за год). На первичный рынок приходится 22% от всей задолженности. Таким образом, несмотря на рекордные объемы задолженности по кредитам, их качество сохраняется на высоком уровне.
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“Снижение ипотечных ставок, льготные программы кредитования на первичном рынке, отложенный спрос, сформированный во время самоизоляции и нестабильность российской валюты, привели к абсолютно рекордным показателям на рынке недвижимости, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Высокий спрос способствует росту цен на жилье. В результате, несмотря на сниженную ставку, начиная с мая, увеличивается как средний срок кредита, так и сумма займа, однако россияне готовы приобретать жилье даже с поправкой на его удорожание, пока действуют выгодные условия. В случае дальнейшего продления льготной ипотеки на первичном рынке, мы ждем небольшого снижения спроса за счет уменьшения ажиотажа (многие россияне стремятся совершить сделки именно до 1 ноября, пока действует льготная программа). Если же субсидия завершится, в конце года мы ожидаем смещение спроса в пользу готовых объектов, которые все же превалируют по количеству выданных ипотек, несмотря на более высокие, в сравнении с новостройками, ставками».