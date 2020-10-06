Игорь Кобзев на должность уполномоченного по правам человека в Приангарье выдвинул Светлану Семенову

Губернатор Игорь Кобзев внес на согласование в Законодательное собрание региона кандидатуру Светланы Семеновой на должность уполномоченного по правам человека по Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба главы региона, процедура согласования кандидатуры Светланы Семёновой на должность омбудсмена должна состояться в ноябре на очередной сессии областного парламента.

Напомним, что Светлана Семенова с декабря 2011 года является уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области. Имеет два высших образования. В 1994 году окончила Иркутский государственный технический университет. А в 2008 году – Правовую академию Министерства юстиции РФ.