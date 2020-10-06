Иркутск на 15 месте по уровню зарплат в России

Иркутск оказался на 15 из 100 месте рейтинга городов России по уровню зарплат. Также в список попали Ангарск и Братск, они следуют сразу за столицей региона. Инфографику подготовили эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата.

– Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики за январь-июнь 2020 года по крупным и средним предприятиям. Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 кв. м. Он включает 109 товаров и услуг. , – говорится в пояснении к рейтингу.

На первом месте в рейтинге оказалась Москва: среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2020 года превысила 100 тысяч рублей и равнялась четырем стандартным потребительским наборам. На втором месте – Южно-Сахалинск, на третьем – Салехард.

В Иркутске среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2020 года составила 50 тысяч рублей. Она равняется 2,66 продуктовым наборам. В Ангарске в среднем получают 46,4 тысячи рублей, это равно 2,62 продуктовым наборам. В Братске же средняя зарплата выше, чем в Ангарске – 49,1 тысяча рублей, однако в нее входит меньшее количество продуктовых наборов – 2,59.