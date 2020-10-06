Иркутянам предлагают дать название ФОКа на улице Баумана

Иркутян просят принять участие в сборе предложений по определению названия физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом на улице Баумана.

– К рассмотрению принимаются все варианты от жителей города. После формирования итогового списка предложения будут рассмотрены на заседании комиссии по городской топонимике и увековечению известных в городе Иркутске людей и событий. Члены комиссии решат, какой вариант наиболее оптимален для названия данного ФОКа, – пояснил начальник управления Дмитрий Абрамович.

Напомним, на базе нового физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство которого завершается на улице Баумана в Иркутске, будет работать отделение по баскетболу одной из муниципальных спортивных школ. Здесь смогут заниматься около двухсот детей 2007-2012гг рождения. В соответствии с проектом, на первом этаже спортивного объекта расположен игровой зал, на втором этаже разместили зал индивидуальной силовой подготовки с тренажерами. Здание оборудовано для маломобильных граждан. Строительные работы полностью завершены, заканчивается выполнение отделочных и монтажных работ, ведется подготовка к установке технологического оборудования. Кроме этого, благоустраивают прилегающую территорию, готовят площадку для установки тренажеров.

Предложения можно направлять до 15 октября на электронную почту управления по физической культуре и спорту администрации города – sport@admirk.ru. Дополнительная информация по телефону – 8 (3952) 52-01-98.