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Виртуальный концертный зал открылся в Саянске

В Картинной галерее города Саянска открылся виртуальный концертный зал. Специально оборудованный зал оснащен высокопрофессиональной современной техникой. Она позволяет сохранить чистоту и качество звука, создавая эффект присутствия на филармонических концертах.

У жителей Саянска появилась возможность смотреть и слушать выступления лучших исполнителей академического музыкального искусства как в режиме реального времени, так и в качественной записи. Использование новых цифровых технологий открывает широкие возможности для культурного досуга.

Первые посетители виртуального концертного зала посмотрели видеотрансляцию концерта Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского «Георгий Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель» из коллекции произведений Московской государственной академической филармонии.

Виртуальный концертный зал в Саянске стал третьим открытым в Иркутской области в рамках национального проекта «Культура».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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