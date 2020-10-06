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Банк «Открытие» стал уполномоченным банком по программе господдержки цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики

Банк «Открытие» вошел в число банков, предоставляющих льготные кредиты российским организациям, реализующим проекты по цифровой трансформации и внедряющим ИТ-решения.

Субсидированные кредиты предоставляются по льготной ставке от 1 до 5% годовых. Максимальный объем кредита на отдельный проект составляет 5 млрд руб., а на комплекс взаимосвязанных проектов — 10 млрд руб. Льготное кредитование заемщиков предусмотрено до конца 2024 года.

Данная программа государственной поддержки утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 05.12.2019 № 1598.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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