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Банк УРАЛСИБ запустил сервис онлайн-бухгалтерии в Интернет-банке для бизнеса

В Интернет-банке «Уралсиб-Бизнес Online» Банка УРАЛСИБ появился новый сервис онлайн-бухгалтерии «1С:БизнесСтарт».

Для подключения сервиса необходимо:

  • авторизоваться в личном кабинете «Уралсиб-Бизнес Online»;
  • в разделе «Моя бухгалтерия» в главном меню выбрать подходящий тариф и период;
  • заполнить данные в платежном поручении на подключение услуги;
  • провести оплату услуги, подписав ЭП.

После оплаты онлайн-бухгалтерия «1С:БизнесСтарт» будет доступна в разделе «Моя бухгалтерия».

Переход из ДБО в «1С:БизнесСтарт» осуществляется беcшовно путем нажатия на кнопку «Моя бухгалтерия» в главном меню ДБО «Уралсиб-Бизнес Online».

Узнать подробности и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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