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Спрос на льготную ипотеку нарастает: в сентябре в Приангарье зарегистрировано в 3,5 раза больше сделок, чем в мае

До окончания льготной ипотечной программы, запущенной в  самый разгар пандемии, остался месяц. Чем ближе срок окончания, тем выше спрос на неё. В Иркутской области в сентябре зарегистрировало 290 договоров ипотечного жилищного кредитования по льготной ставке 6,5. Это на 63% превышает показатели августа, когда Росреестр зарегистрировал 178 таких договоров. В мае, когда была дан старт программе, жители региона оформили 84 сделки. Таким образом, спрос на льготную ипотеку с мая вырос в 3,5 раза.

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Всего с мая по сентябрь Управлением Росреестра по Иркутской области в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 850 ипотеках в рамках государственной программы, предусматривающей льготную ставку по кредитам на приобретение квартир в новостройках. В том числе с использованием льготной ипотеки заключены 681 договор участия в долевом строительстве (ДДУ), 31 соглашение об уступке права требований по ДДУ и 32 договора купли-продажи готовых квартир в новостройках.

Напомним, программа льготной ипотеки утверждена Правительством Российской Федерации 23 апреля 2020 года. Оформить льготную ипотеку граждане России могут по 1 ноября 2020 года. Данной программой предусмотрено предоставление кредитных средств по ставке не более 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Пониженная ставка действует весь срок кредита. Приобрести жилье по программе можно в строящемся доме или в уже возведенной новостройке. Первоначальный взнос по ипотеке должен составлять не менее 20% от стоимости жилья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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