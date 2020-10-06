Лальск вписал Кировскую область в число регионов с самыми красивыми городками и деревнями

В понедельник, 5 октября, экспедиция Россельхозбанка и Ассоциации самых красивых деревень и городков «Русский Север 2.0» проверила туристический потенциал Лальска. По итогам экспертизы городок официально стал первым представителем Кировской области в списке самых красивых в России.

Лальск был основан в XVI веке на пересечении торговых путей. В нём сохранился целый ряд объектов культурного наследия народов РФ федерального значения, среди которых церковь Успения Пресвятой Богородицы, Воскресенский собор, Спасская церковь.

«Исторически Лальск пережил и взлёты, и падения. Эпохой расцвета стал XVIII век, построенные в это время церкви дожили и до наших дней. В 1780 году императрица Екатерина II учредила уезд, центром которого стал именно Лальск. Затем, однако, город оказался в стороне от новых торговых путей. Энтузиазм жителей Лальска сохранил уникальный облик городка прошлых веков, и теперь, я уверен, экспедиция поможет ему выйти на новую вершину своей истории – уже как настоящему музею под открытым небом и центру притяжения туристов. Я горд, что именно Лальск стал первым представителем Кировской области в списке самых красивых деревень и городков России», – прокомментировал директор Кировского филиала Россельхозбанка Георгий Филимонов.

Директор подчеркнул, что банк активно участвует в развитии регионов. В частности, он реализует государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой уже выдал 207 млн рублей льготной сельской ипотеки более чем 100 кировчанам. Такая программа работает и для таких городков, как Лальск.

Кировская область – заключительный этап экспедиции «Русский Север 2.0». Лальск стал пятым населенным пунктом, пополнившим список самых красивых в стране. До него экспедиция побывала в образцовом селе Вятское Ярославской области, провела инаугурацию деревни Ферапонтово в Вологодской области, городка Каргополь, деревень Зехнова и Черевково в Архангельской области.

Каждый населенный пункт, претендовавший на включение в список, должен был доказать соответствие следующим критериям: историко-культурным (в частности, наличие памятников культурного и природного наследия и сохранение традиционных архитектурных объектов), наличию необходимой туристической инфраструктуры и возможности для развития традиционных промыслов и новых видов предпринимательской деятельности, а также благоприятной экологии.

Начавшаяся 18 октября экспедиция, нацеленная на оценку туристического потенциала русского севера и нанесение на карту новых маршрутов для путешествий, возвращается в Ярославскую область для подведения итогов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Ассоциация самых красивых деревень и городков России (АСКДР) создана в 2014 году для развития сельских населенных пунктов с богатым культурным и природным наследием, а также для создания новых рабочих мест через популяризацию сельского туризма и поддержки традиционных ремесел. В 2018 году деревни-члены АСКДР из Архангельской, Новгородской, Псковской и Ярославской областей, Республик Бурятия и Карелия вошли в состав международной Федерации самых красивых деревень Земли наряду с поселениями из Франции, Италии, Канады и Японии.