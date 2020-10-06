В Приангарье число новых случаев коронавируса достигло 124

С конца сентября суточное количество заболевших коронавирусом в Приангарье увеличилось на 65%. По данным оперативного штаба, на 6 октября в Иркутской области подтверждено 124 новых случая коронавируса, это выше, чем в предыдущий день, когда было зафиксировано 116 случаев. Напомним, что еще в середине сентября регистрировалось не более 70-80 заболевших в сутки.

Всего за период эпидемии в регионе выявлено 19 810 заболевших. За последние сутки выздоровело 72 человека, за весь период эпидемии – 17 479. Госпитализировано за последние сутки 20 человек, всего – 1 434.

4 человека за сутки скончались. Всего за период эпидемии от COVID-19 умерло 249 (+4) человек, от заболеваний, не связанных с вирусом – 89.

В России ситуация обостряется. За последние сутки выявлено 10 888 заразившихся. Иркутская область находится на 9-м месте среди российских регионов по количеству больных коронавирусом, Красноярский край – на 8-м месте.

Мэрия Москвы рассматривает сценарии ужесточения карантинных мер.

«Мэрия сейчас оказалась в затруднительном положении – теперь ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений.Особенно важно понять, как предпринять такие шаги, чтобы они не добили бизнес», – сказал источник «Ведомостей».