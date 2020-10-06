Житель Шелехова потерял больше миллиона рублей на инвестициях, поверив псевдо-брокерам

Мошенники, представившись сотрудниками брокерской фирмы, убедили тридцатилетнего шелеховца взять кредит и сделать выгодные инвестиции.

Решив освоить игру на бирже, молодой человек нашёл в интернете компанию-посредника и, связавшись с менеджером, попросил помочь в покупке ценных бумаг. Заверив новичка в том, что он выбрал хорошую компанию и в получении невиданных дивидендов, мошенники предложили ему взять в кредит 1 миллион рублей и попросили для начала перевести 40.000. Затем на «брокерский счёт» последовали 30, 40, 100 и более тысяч рублей. На протяжении месяца инвестор перевёл мошенникам миллион, после чего догадался внимательно ознакомиться с сайтом компании, её реквизитами. Спросив, где находится головной офис и не получив внятного ответа, он понял, что стал жертвой финансовой пирамиды и обратился в полицию.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах). Полицейские отмечают, что раскрыть такие преступления практически невозможно, так как мошенники, как и их счета находятся за пределами региона, а иногда и страны.