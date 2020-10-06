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Новостройки в Иркутске с начала года подорожали на 21%, «вторичка» прибавила в цене 14%

За сентябрь 2020 года, по данным портала REALTY.IRK.RU, средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске выросла на 1,4%, новостройки стали дороже, в среднем, на 3,4 %. При этом стоимость квадратного метра в новостройках и на вторичном рынке практически сравнялась – разница в цене составила 460 руб. А с начала года иркутская «вторичка» прибавила в цене 14%, квартиры от застройщиков подорожали на 21%.

Квартиры на вторичном рынке Иркутска: + 1,4% за сентябрь

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Иркутске, по данным портала REALTY.IRK.RU, за сентябрь увеличилась на 1,4%,  до 73,89 тыс.  рублей.

В Октябрьском  районе цены на квартиры за прошедший месяц подросли, в среднем, на 2%, в Куйбышевском – на 1,7%, в Ленинском – на 1,5%. В Кировском районе средняя стоимость квадратного метра за прошедший месяц, наоборот, снизились – на 2,5%, в Свердловском районе тоже отмечено снижение, но незначительное – на 0,3%.

А с начала года квадратный метр вторичного жилья в Иркутске вырос в цене на 14%.

Новостройки в Иркутске: +3,4% за сентябрь

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Средняя стоимость новостроек в Иркутске, по данным портала REALTY.IRK.RU, за сентябрь 2020 года выросла на 3,4%,  до 73,43 тыс. рублей. Квадратный метр в новостройках Ленинского района подорожал сразу на 16%, в Кировском районе – на 9,8%, в Куйбышевском – на 8,6%, в Свердловском – на 2,8%, в Октябрьском – на 1,5%.

А с начала года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Иркутска выросла на 21%.

Почему растут цены

Эксперты связывают впечатляющий рост цен на недвижимость сразу с несколькими факторами.

  1. Снижение ипотечных ставок на рынке
  2. Запуск нескольких стимулирующих госпрограмм по ипотеке с льготной ставкой
  3. Дешевеющий рубль
  4. Рост себестоимости строительства жилья
  5. Снижение объемов нового строительства жилья

/ Сибирское Информационное Агентство /
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