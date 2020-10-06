Мокрый снег прогнозируют в Иркутске

По информации Иркутского управления по, 6 октября вечером местами в западных районах, 7 октября по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 18-23 м/с, мокрый снег.

По Иркутску: переменная облачность, утром и днём небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, утром и днём порывы до 14 м/с, температура ночью +1,-1, днём +5,+7.

По области: 6-7 октября переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, ночью и утром в западных, северо-западных, центральных и южных районах, днём в Катангском и верхнеленских районах небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, ночью и утром в западных, северо-западных, центральных и южных районах 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с, температура ночью +2,-3, при прояснении до -8, днём +4,+9, местами +3,-2.