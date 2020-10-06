В Иркутской области учителя получили первую федеральную доплату за классное руководство

По поручению Владимира Путина с 1 сентября классным руководителям выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей, сообщают в областной администрации.

Размер федеральной выплаты не зависит от количества детей в классе. При ведении классного руководства в двух и более классах педагог получит ее в двойном размере. Примечательно, что в полном объеме сохранятся выплаты за классное руководство из региональных и муниципальных бюджетов. Федеральная выплата будет указываться отдельной строкой, чтобы преподаватели видели – надбавки предыдущего периода не были снижены или отменены.

За сентябрь 2020 года более 16 000 классных руководителей общеобразовательных организаций Иркутской области получили выплату. На обеспечение указанных выплат на территории Иркутской области в 2020 году из федерального бюджета предусмотрено 671,8 миллионов рублей.