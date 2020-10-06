Работа.ру и портал «Рамблер» запустили совместный сервис для поиска работы

Работа.ру вместе с порталом «Рамблер», продолжая интеграцию компаний экосистемы Сбера, запустили отдельную поисковую вертикаль на «Рамблере», в которой соискатели могут найти актуальные вакансии. Проект соединит порядка 65 млн пользователей портала «Рамблер» с работодателями сервиса Работа.ру по всей России.

В новом сервисе за пару кликов можно найти подходящие вакансии и тут же на них откликнуться. Те пользователи, у которых нет готового резюме, могут создать его прямо во время отклика на вакансию.

Удобный поиск позволяет фильтровать предложения от работодателей по зарплате, региону, стажу, графику работы и новизне вакансий. Скоро появится возможность выбирать работу по отраслям компаний и станциям метро. Для того чтобы откликнуться на понравившуюся вакансию, достаточно авторизоваться на сервисе Работа.ру через Сбер ID или социальные сети.

«Сейчас как никогда важно расширить возможности для поиска работы и для соискателей. С самого начала локдауна Работа.ру активно поддерживает тех, кто оказался в сложном положении и не смог быстро адаптироваться к новым реалиям. Помимо поиска работы на удаленке, сервиса по обмену сотрудниками и других продуктов для поддержки пользователей и клиентов, Работа.ру старается сделать всё возможное, чтобы увеличить аудиторию и воронку найма. На нашем ресурсе мы объединили почти полмиллиона работодателей из всех регионов России, а многомиллионная аудитория «Рамблер» поможет нам еще больше нарастить скорость и эффективность подбора квалифицированных кадров», — рассказал Олег Голубцов, CEO classified индустрии Сбера.

«Взаимодействие различных компаний экосистемы Сбера позволяет реализовывать интересные идеи и запускать важные и полезные сервисы. Так, благодаря коллаборации с Работой.ру на «Рамблере» появилась отдельная поисковая вертикаль, которая расширила возможности взаимодействия с порталом. Теперь наши пользователи наряду с привычным чтением почты и новостей могут также ознакомиться с актуальными вакансиями и найти работу — и все это прямо на главной странице «Рамблера», — Максим Юрищев, управляющий директор портала «Рамблер».