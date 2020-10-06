Иркутская таможня с начала 2020 года перечислила в бюджет области около 28 млрд рублей

Это на 12 млрд 827 млн рублей больше, чем в прошлом году, сообщают в таможне.

Значительный рост таможенных платежей произошел за счет увеличения участников внешнеэкономической деятельности - фирм и организаций Российской Федерации, декларирующих в Иркутской таможне импортные товары. Так, платежи по импорту за январь- сентябрь 2020 года составили 26 млрд 573 млн рублей, что на 13 млрд 449 млн рублей больше аналогичного периода предыдущего года.

Утилизационный сбор при ввозе автотранспортных средств за девять месяцев 2020 года составил 81 млн рублей. Также было перечислено иных платежей на сумму 150 млн рублей.