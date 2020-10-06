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Россия побила рекорд по дневному приросту заболевших COVID-19

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За прошедшие сутки в России выявили 11 615 заразившихся коронавирусом, сообщает РБК.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 615 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии в стране заразились 1,23 млн человек.

Самый большой показатель был зафиксирован 11 мая — 11 656 случаев заражения.

Число выявленных за сутки заразившихся коронавирусом растет в России с конца сентября. Последние два дня этот показатель превышал 10 тыс., до этого в течение двух дней — 9 тыс. случаев. Эти числа соответствуют показателям первой половины мая, на которую в России пришелся пик пандемии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
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