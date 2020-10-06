«Сбербанк страхование жизни» застраховала сотрудников белгородского агропромышленного холдинга

СК «Сбербанк страхование жизни» застраховала жизнь и здоровье более 3 тыс. сотрудников группы компаний «Агро-Белогорье» из Белгородской области, специализирующейся на производстве свинины. Договоры страхования с предприятиями, входящими в ГК, заключены при посредничестве ООО «Страховой Брокер Сбербанка», сообщают в компании.

Срок действия договоров страхования — один года. В дополнение к базовому страховому покрытию сотрудники группы компаний застрахованы на случай диагностирования особо опасных заболеваний, госпитализации в результате несчастного случая и болезни, им также доступен сервис второго экспертного медицинского мнения. Страховые суммы — от 50 тыс. до 1 млн. рублей на одного застрахованного. Страховая защита действует круглосуточно по всему миру.

Программа коллективного страхования от СК «Сбербанк страхование жизни» дает работникам предприятий защиту от непредвиденных ситуаций, связанных со здоровьем, а также финансовую поддержку при наступлении неблагоприятных событий. По этой программе работодатель сам выбирает страховое покрытие и дополнительные сервисы, которые будут к ней подключены.