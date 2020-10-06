Земли нацпарков Иркутской области планируют передать в муниципальную собственность

Соответствующий проект депутаты Государственной Думы рассмотрят в первом чтении 13 октября, сообщают в областной администрации.

Законопроект предполагает возможность передачи в областную и муниципальную собственность земель национальных парков и предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения нацпарков.

При этом в Единый государственный реестр недвижимости должны быть внесены сведения о границах населенного пункта. Виды разрешенного использования земельных участков, а также предельные параметры строительства в границах населенных пунктов по-прежнему будут определяться положением о соответствующей особо охраняемой природной территории.

- Этот законопроект напрямую касается жителей Иркутской области. Люди, которые порой всю свою жизнь живут рядом с Байкалом, из-за ограничений федерального законодательства не могут полноценно вести хозяйственную деятельность, строить дома, получать земли и так далее. Областные и муниципальные власти тоже существенно ограничены: в границах нацпарка мы не можем строить объекты, необходимые жителям, например, дороги. Принятие закона улучшит жизнь местного населения и поможет властям реализовывать в территориях социально-экономические программы, - рассказал Игорь Кобзев.

Напомним, в Иркутской области в границы нацпарка попадает 57 населенных пунктов, в которых проживает более 19 тысяч человек.