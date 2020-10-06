В Иркутской области закрыли пожароопасный сезон

Такое решение принято в связи с установлением устойчивой дождливой погоды и отсутствием пожарной опасности в лесах, сообщают в областной администрации.

Напомним, в 2020 году пожароопасный сезон открыли 10 апреля, он продлился 180 дней. За этот период произошло 923 пожара, в том числе 911 – на землях лесного фонда. Площадь возгораний составила 226 073,1 га, (225 861,6 га на землях лесного фонда).

Площадь пожаров в прошедшем сезоне сократилась больше чем на 85% (в 2019 году огнем было пройдено 1,6 млн га). Сезон 2020 года пройден с наименьшими потерями лесными насаждениями за последние пять лет. Оперативность тушения лесных пожаров составила свыше 80%.