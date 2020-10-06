В Сбербанке состоялась первая встреча лидеров школьного образования

Вчера, в День учителя, в онлайн-формате состоялась первая встреча лидеров школьного образования. Участники обсудили новые возможности, которые даёт современная школа, а также актуальные вопросы развития школьного образования (от методологических подходов до создания образовательных пространств нового типа и развития гуманистической педагогики), рассказали о роли учителя в персонализированном образовании и лучших региональных практиках реализации программы развития личностного потенциала, обучения учителей дополнительным программам, которые помогают им в работе и внедрении персонализированной модели образования.

Спикерами стали вице-президент, директор дивизиона «Цифровые образовательные платформы» Сбербанка Марина Ракова; вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Пётр Колтыпин; научный руководитель программы «Цифровая платформа для персонализированного образования в школе» Елена Казакова; директор Департамента образования г. Ярославля Ирина Лобода; ректор ТОИПКРО Оксана Замятина; директор гимназии «Гармония» из Великого Новгорода Андрей Селиванов, директор школы № 24 из Нижнего Новгорода Елена Моисеева.

Модератором встречи выступил исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Пётр Положевец.

Марина Ракова, вице-президент Сбербанка:

«Убеждена, что все, кто принимал участие в сегодняшней встрече, кто смотрел трансляцию, узнали и открыли для себя что-то новое и полезное. Цель наших встреч — обмен опытом и практиками, которые будут применены в работе и помогут вам создать новые возможности для каждого ребёнка, а не останутся только теорией. Мы планируем сделать встречи лидеров образования постоянной экспертной площадкой, на которой мы будем искать ответы на те или иные вопросы вместе, ведь именно вы — наши самые авторитетные эксперты».

Елена Казакова рассказала участникам о неизменности фундаментальных педагогических и гуманистических ценностей в быстро меняющемся мире, обладающем высокой степенью неопределённости.

Елена Казакова, научный руководитель программы «Цифровая платформа для персонализированного образования в школе»:

«Мир меняется невероятно быстро. Будущее стало слишком непредсказуемым. Но предсказуемой является очень важная черта нашей педагогики — это её гуманистическая ориентация. Мы должны помочь человеку понять, в чём смысл его жизни, помочь найти дорогу к постижению собственного предназначения, понять меру свободы и ответственности за собственное благополучие, благополучие близких, общества, культуры, природы. Достижение состояния, в котором ʺя выбираюʺ и ʺя отвечаюʺ, — эта гуманистическая идея не меняется для нас веками».

Проводя виртуальную экскурсию по вновь отремонтированному образовательному пространству школы № 24 Нижнего Новгорода, где учащиеся обучаются на СберКлассе, Пётр Колтыпин рассказал, что оно оснащено новыми персональными ноутбуками, цифровыми досками, 3D-принтером и сканером для создания творческих разработок, а также зоной отдыха для учеников и учителей. Ремонт и техническое оснащение осуществлены при финансовой и организационной поддержке Сбербанка.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Основы будущего успеха необходимо закладывать со школьного возраста, делая образование современным и доступным для каждого. Я рад, что именно в День учителя Сбербанк открыл в школе № 24 новое, оборудованное по последнему слову техники пространство для учеников и учителей. Надеюсь, нам удалось создать для них атмосферу творчества».

Марина Ракова поздравила всех участников с Днём учителя.

Марина Ракова, вице-президент Сбербанка:

«Каждый человек помнит как минимум одно имя любимого учителя. То, какими мы становимся во взрослой жизни, во многом зависит от нашей школы и наших преподавателей. Дорогие учителя, мы очень гордимся тем, что сегодня имеем возможность общаться и работать вместе с вами. От всей души поздравляю вас с Днём учителя!»