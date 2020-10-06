Октябрь начался с сокращения недельных расходов россиян

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на неделе с 28 сентября по 4 октября объем повседневных расходов в России сократился. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4281 рубль, что на 1,4% меньше, чем неделей ранее.

На неделе с 28 сентября по 4 октября объем повседневных расходов типичной российской семьи сократился и достиг отметки в 4281 рубль. Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 62 рубля меньше (1,4%), чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 46 рублей или на 1,1%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 28 сентября по 4 октября оказались ниже среднего значения на 247 рублей или 5,4%. С ростом заболеваемости коронавирусом в России покупатели продолжают сокращать расходы. При этом уже сейчас можно говорить о том, что, несмотря на ожидание ограничительных мер, никакой паники и сопутствующих закупок товаров, в отличие от весеннего периода, не наблюдается.