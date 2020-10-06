В Иркутской области перед судом предстанет группа нелегальных лесозаготовителей

В августе 2019 года сотрудники полиции выявили незаконную лесоделяну в Боханском районе, сообщают в областной администрации.

В ходе дальнейших оперативно-следственных действий сыщики выявили ряд дополнительных незаконных рубок на территории Иркутского района. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские выявили организованную группу, причастную к совершению хищения биоресурсов.

По версии следствия, группа действовала под руководством 36-летнего жителя Боханского района. Объем, вырубленного менее чем за год леса, превышает 370 кубов. По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду Российской Федерации деятельностью злоумышленников, составил свыше 2,4 миллиона рублей.