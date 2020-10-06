Новости

В Иркутской области перед судом предстанет группа нелегальных лесозаготовителей

В августе 2019 года сотрудники полиции выявили незаконную лесоделяну в Боханском районе, сообщают в областной администрации.   

В ходе дальнейших оперативно-следственных действий сыщики выявили ряд дополнительных незаконных рубок на территории Иркутского района. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские выявили организованную группу, причастную к совершению хищения биоресурсов.

По версии следствия, группа действовала под руководством 36-летнего жителя Боханского района. Объем, вырубленного менее чем за год леса, превышает 370 кубов. По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду Российской Федерации деятельностью злоумышленников, составил свыше 2,4 миллиона рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Роспотребнадзор рассказал о связи мутаций с иммунитетом к коронавирусу
В Иркутске может появиться памятник врачам-героям, сражающимся с коронавирусом
Треть россиян считают меры правительства по защите от коронавируса недостаточными
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании