Бизнес-омбудсмен РФ высоко оценил меры поддержки иркутских предпринимателей

Игорь Кобзев напомнил, что в Приангарья зарегистрировано более 84 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Предприниматели Приангарья обеспечивают рабочими местами тысячи людей, платят аренду и налоги, производят товары и оказывают услуги, участвуют в экспорте. Текущий год стал для них непростым. Весной в связи с введением режима повышенной готовности более тысячи предприятий изменили режим работы, понесли убытки. Понимая это, Правительство Иркутской области разработало и реализовало антикризисный пакет мер поддержки, - рассказа Игорь Кобзев.

Так, владельцы торгово-офисной недвижимости до конца года будут платить налоги на имущество по сниженной ставке. Перенесены сроки уплаты в бюджет Приангарья налогов на имущество организаций, транспортного налога, налога, взимаемого по УСН.

Отдельные мероприятия социальной направленности были реализованы региональным Правительством для снижения напряженности на рынке труда. Например, на организацию общественных работ для безработных граждан, получающих минимальное пособие по безработице, с выплатой повышенной материальной поддержки в размере минимального размера оплаты труда, из средств областного бюджета направлено не менее 23,6 млн рублей.

30 млн рублей в региональном бюджете предусмотрено на выплату субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для компенсации затрат на выплату заработной платы работникам, находящимся под риском увольнения и трудоустроенным на временные рабочие места, созданные данными организациями.