В Иркутской областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского открылся «Яндекс.Лицей»

Это образовательный проект по развитию цифровых навыков от одной из крупных IT-компаний России, сообщают в областной администрации.

Бесплатные очные курсы по программированию пройдут 32 школьника. Их выбрали по результатам дистанционного тестирования и собеседования. Всего заявки на обучение подали более 170 человек. Занятия будут проходить очно в библиотеке. Для этого подготовлено специальное помещение.

В первый год ребята изучат один из самых популярных и востребованных языков программирования Python. Его используют и в YouTube, и в NASA, и в «Яндексе». Второй год посвящен основам промышленного программирования и работе над учебными проектами. К концу обучения школьники научатся создавать собственных чат-ботов, игры и веб-приложения.

Курсы будут вести опытные сертифицированные преподаватели. «Яндекс.Лицей» дает ученикам отличный профессиональный старт. В процессе обучения они получают системные знания в области программирования и представление о востребованной сегодня профессии.

Проект рекомендован АНО «Цифровая экономика». В Иркутской области он работает при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области.