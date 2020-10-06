В Иркутском районе введена новая подстанция "Новая Лисиха"

В сентябре 2020 года Южные электрические сети ввели в эксплуатацию новую подстанцию "Новая Лисиха" 110/10 кВ в Иркутском районе, на которой установлено два трансформатора мощностью 25 МВА каждый.

Появление этого объекта обусловлено приростом населения, активной застройкой и, как следствие, значительным увеличением электропотребления в населенных пунктах, расположенных с 10 по 15 километр Байкальского тракта.

Перевод части нагрузки с уже существующих подстанций значительно повысит надежность и качество электроснабжения жителей этого района.

В ближайшее время специалисты Иркутской электросетевой компании планируют перевести на новую подстанцию жителей деревни "Новолисиха", ДНП "Зеленый бор", ДНТ "Лисиха", кварталов "Финский", "Чешский" и "Итальянский", микрорайоны "Хрустальный парк" и "Парковый", а также коттеджные поселки «Резиденция XV» и "Хоромы".

Проект строительства нового объекта реализован в рамках инвестиционной программы филиала Иркутской электросетевой компании "Южные электрические сети".

Создание новых энергетических объектов позитивно сказывается на развитии электроэнергетики, а все мероприятия направлены на улучшение качества жизни потребителей и реализуются во благо Иркутской области.