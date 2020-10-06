Плательщики единого налога на вмененный доход до 31 декабря могут изменить режим налогообложения

В рамках проведения заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в г. Тулуне специалисты ФНС рассмотрели актуальные вопросы в сфере налогообложения. Спикерами мероприятия стали также председатель Комитета по экономике Администрации города, представители ОГКУ «Центр занятости населения» и сотрудники других органов власти. Налоговые инспекторы акцентировали внимание слушателей, что с 1 января 2021 года в соответствии с законодательством отменяется система налогообложения в виде ЕНВД.

Налогоплательщики, осуществляющие деятельность на ЕНВД, могут выбрать другой, наиболее оптимальный для своего бизнеса, налоговый режим. О своем выборе нужно не позднее 31 декабря текущего года уведомить налоговую службу. Если такое сообщение не поступит, с 1 января будет осуществлен автоматический переход на общий режим налогообложения. Направить заявление удобнее всего в электронном формате через «Личный кабинет налогоплательщика» индивидуального предпринимателя или юридического лица на сайте ФНС России.

Более подробно налоговики рассказали о новом режиме для «самозанятых» граждан, который в том числе могут применять индивидуальные предприниматели, не имеющие работников. В нашем регионе принято решение о введении налога на профессиональный доход (НПД) с 1 июля нынешнего года. Лица, применяющие его, уплачивают налог с доходов от самостоятельной деятельности по ставке 4% - при оказании услуг физическим лицам, 6% - индивидуальным предпринимателям и организациям. Кроме того, зарегистрировавшись в качестве самозанятого, налогоплательщики получают налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, а также до конца этого года дополнительный налоговый капитал (бонус) - 12 130 рублей. Они применяются автоматически и уменьшают сумму начисленного к уплате налога.

В завершении сотрудники налогового ведомства напомнили участникам встречи о необходимости уплаты не позднее 1 декабря имущественных налогов физических лиц за 2019 год и посоветовали осуществлять платежи, используя функцию «Кошелек» в «Личном кабинете налогоплательщика» физического лица. Он позволяет аккумулировать средства для уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество Единым налоговым платежом, при этом формировать его можно авансом и несколькими суммами еще до момента получения налогового уведомления. Туда же можно перечислять НДФЛ, неудержанный работодателем. В дальнейшем налоговая инспекция сама проведет зачет средств, распределив их в зависимости от наличия задолженности по налоговым платежам.