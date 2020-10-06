Что будет с курсом рубля до конца 2020 года?

Сразу стоит сказать, что слабый рубль выгоден и Минфину, и экспортерам. При этом если инфляция ниже таргета Банка России в 4%, а она пока ниже, то монетарные власти полагают, что беспокоиться в общем не стоит. На рубль давит множество факторов, есть риски, что Россия и Турция могут вмешаться в той или иной степени в конфликт Армении и Азербайджана, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- Прежде всего, основные риски исходят из США. Новая политика Федрезерва и американские президентские выборы. Президентские выборы в США 2020 запланированы на 3 ноября текущего года. Считается, что рынок всегда прав, в котировки заложены будущие события, о которых большинство пока не имеет представления. Если посмотреть на динамику российского рубля, то президентом станет Байден. Ясно, что в этом случае давление на Россию усилится. Серьезен риск новых санкций.

И важный момент по рынку нефти. Победа Байдена будет означать смягчение или даже снятие санкций с Ирана, что приведет к появлению персидской нефти на рынке и, соответственно, новому обвалу цен. Выход Ирана на нефтяной рынок котировки черного золота естественно начнут отыгрывать с опережением. На нефтяном рынке «быки» выступают за Трампа, за Байдена – «медведи».

Поддержку рубль окажут не только продажи валюты со стороны монетарных властей, но и компании экспортеры. Три госкомпании – «Газпром», «Роснефть» и «Алроса» – получили от правительства обновленную директиву по размеру валютных активов. Речь идет о документе, в котором закреплен лимит на объем валюты, которую холдинги могут держать на счетах. Этот механизм власти задействовали во время валютного кризиса шестилетней давности: государственным экспортерам поручили за три месяца избавиться от «лишних» долларов и евро.

Продажа валюты со стороны монетарных властей, конечно, поддержат рубль, но это не решающий фактор для рынка. На конец октября мы видим основную рублевую пару доллар/рубль по 75-80 руб. за доллар. Однако, если риски санкций и кавказской войны уйдут, то год вполне можно завершить на уровне 70-72 руб. за доллар. Плюс международные резервы в размере около $600 мдрд – хороший результат на фоне рецессии и войны нефтяных цен.

Ну и в заключение отмечу, что россияне до сих пор считают инфляцию по валютному курсу: считать CPI сложно, а так все просто – доллар и евро выросли, мы стали беднее. Цифры инфляции, которые опубликованы на сайте Банка России, простой народ мало волнуют. Доверие к рублю очень слабое. С нашей точки зрения, ситуацию надо менять. Это касается и бизнеса, и государства.

Все российские крупные бизнесмены на словах патриоты и поддерживают Путина, так пускай поддержат не на словах, а на деле. «Сургутнефтегаз», например, обладает валютной подушкой свыше $50 млрд и может перевести доллары в рубли и купить ОФЗ. Банку России давно стоит выйти на рынок с активными валютными интервенциями и поднять ставку до собственного таргета в 6-7%. Защита стабильности национальной валюты – это его прямая обязанность по закону.