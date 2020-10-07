Власти не заинтересованы в сильной девальвации рубля

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков в ходе онлайн-конференции «Рубль под давлением – волатильность, геополитические риски, слабая нефть» отметил, что власти начали предпринимать действия по поддержке рубля, в связи с чем в ближайшие недели возможна стабилизация курса:

Нынешний сентябрь устроил настоящий стресс-тест для рубля и всего отечественного рынка. Наша валюта протестировала очередные локальные минимумы. И это при том, что традиционно сентябрь был месяцем укрепления рубля после летних месяцев высокого спроса на доллар и евро со стороны предприятий и физлиц. Андрей Кочетков полагает, что власти будут удерживать рубль от чрезмерного ослабления: «Значения выше 80 за доллар и 93 за евро – это уже зона перепроданности российской валюты. ЦБ РФ и правительство начали предпринимать действия по поддержке рубля. Рынок уже заложил в курсе рубля слишком много рисков, многие из которых имеют невысокую вероятность реализации. Поэтому вероятность дальнейшего ослабления рубля до критичных значений в октябре не высока».

Слишком слабый рубль идет в разрез с интересами не только граждан, но и властей. «При избыточно слабом рубле резко возрастает волатильность на финансовых рынках и снижается уверенность потребителей и предпринимателей, что зачастую приводит к сокращению потребления и инвестиций. Негативный эффект уже становится соразмерен дополнительным выгодам, которые получают экспортеры и бюджет при слабом рубле. Поэтому такой вариант бьёт мимо мишени. Похоже, что на текущий момент правительство больше заинтересовано в относительно стабильном рубле с условными границами 68-74 за доллар», – говорит эксперт.

Андрей Кочетков отмечает, что возможное обострение геополитической ситуации не приведет к укреплению рубля: «Гипотетический конфликт вблизи границ РФ с сопутствующим ростом цен на нефть не приведет к укреплению рубля, поскольку нефтяной поддержки будет недостаточно, чтобы компенсировать риски вовлечения РФ в нежелательный для неё конфликт. Если же такие геополитические риски возникнут вдали от границ РФ, то более дорогая нефть будет способствовать улучшению ожиданий по рублю. Но с введением бюджетного правила корреляция курса и цены на нефть стала заметно ниже. Увеличение доходов от продажи нефти позитивно скажется на доходах населения, на общей стабильности финансовой системы страны, хотя и сегодня по данному направлению особых вопросов нет».

Эксперт «Открытие Брокер» дал рекомендации по инвестированию средств: «Накопления всегда стоит держать в инструментах, доходность которых превышает инфляцию. Такими активами могут выступать, например, акции крупных и стабильных компаний с хорошим дивидендным потенциалом. На облигационном рынке ситуация с поиском привлекательных объектов для инвестирования чуть сложнее в условиях понизившихся процентных ставок, но там также есть интересные истории. Рынок пока не верит в дальнейшее снижение ставки ЦБ РФ, поэтому понемногу растет спрос на облигации с переменным купоном».