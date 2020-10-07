В Иркутской области планируют ввести ограничения для розничной продажи алкоголя

Служба потребительского рынка и лицензирования Приангарья сообщает о начале обсуждения проекта закона Иркутской области «Об установлении дополнительного ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания) на территории Иркутской области» и сбора предложений заинтересованных лиц.

Согласно федеральному законодательству площадь зала обслуживания для организаций общественного питания, осуществляющих деятельность в многоквартирных жилых домах, должна быть не менее 20 кв. м. При этом субъектам РФ даны полномочия по увеличению минимальной площади таких залов – и руководство Иркутской области решило воспользоваться этими полномочиями. В регионе планируется увеличить минимально допустимую площадь зала для обслуживания посетителей с 20 до 50 кв. м.

Под площадью зала обслуживания посетителей законодателем понимается площадь специально оборудованных помещений объекта общественного питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.

Пресс-служба бизнес-омбудсмена подчеркивает, что подобные ограничения уже ввели 32 российских региона, еще в 3 субъектах федерации ведется разработка соответствующих законопроектов. В первую очередь, ограничения направлены против деятельности так называемых «псевдобаров» - магазинов, имитирующих деятельность объектов общепита, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях, где по факту в круглосуточном режиме осуществляется торговля алкогольной продукцией. Это вызывает многочисленные жалобы жителей, и с помощью вводимых ограничений законодатель предполагает защитить их права на тишину и отдых — особенно в ночное время. Но, с другой стороны, принятие этого закона повлечет дополнительные расходы предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкоголя. Им придется либо увеличить затраты на аренду помещений для увеличения зала обслуживания посетителей, либо приготовиться к снижению выручки из-за сокращения времени розничной продажи спиртного при перепрофилировании объекта общепита в магазин.



Общественное обсуждение данного законопроекта и сбор предложений заинтересованных лиц проводится Службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области со 2 по 29 октября 2020 года. Предложения принимаются по адресу 664027, г. Иркутск, а/я 15, а также по адресу электронной почты prod@govirk.ru. Кроме того, можно направлять свои предложения Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области по адресу электронной почты irkutsk@ombudsmanbiz.ru..