РБК: В 2025 году спрос на однушки в новостройках вырастет до 60%

На данный момент спрос на такой вид жилья составляет 46%, сообщает РБК.

Из-за падения доходов населения на фоне пандемии в середине 2020 года на российском рынке новостроек был установлен рекорд — на долю сделок с жильем площадью не более 45 кв. м пришлось 46% всех сделок, говорится в исследовании рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). По прогнозу аналитиков, доля сделок с однокомнатными квартирами или жильем небольшой площади в общем объеме продаж на первичном рынке к 2025–2026 году может превысить половину и достичь 60%.

В результате кризисных явлений и действия карантинных мер за восемь месяцев 2020 года рынок потерял более 40% от стоимости проданных в 2019 году новостроек, а общая площадь реализованных квартир сократилась еще больше — на 50% год к году. С июня спрос на недвижимость начал восстанавливаться благодаря постепенной отмене карантинных ограничений, а также мерам господдержки строительной отрасли.

Но повышение цен на новостройки в сочетании с растущей востребованностью однокомнатных квартир приведет к тому, что по итогам года (при сохранении летних темпов восстановления) площадь реализованного жилья в новостройках снизится на 20%, до 39 млн кв. м, прогнозируют в НКР. Если же спрос на жилье будет замедляться, то падение может достичь 33%, до 32 млн кв. м.