Московские кинотеатры за две недели потеряли 44% зрителей

Другие регионы потеряли в среднем 30% посетителей, сообщает РБК.

С середины сентября россияне стали реже посещать кинотеатры, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Кинотеатры начали постепенно открываться в июле 2020 года после почти четырех месяцев простоя из-за распространения коронавирусной инфекции. С момента открытия число зрителей последовательно росло: пик был достигнут в кинотеатральный уик-энд (четверг—воскресенье, когда в кинотеатры приходят больше всего зрителей) 17–20 сентября — тогда билеты в кино купили 1,5 млн россиян. Однако уже со следующей недели посещаемость упала: 24–27 сентября кинотеатры посетили 1,3 млн зрителей, 1–4 октября — 1,1 млн, следует из данных ЕАИС.

В Москве в уик-энд 1–4 октября число зрителей снизилось на 43,8% по сравнению с уик-эндом 17–20 сентября, посчитал РБК на основе данных, предоставленных государственным Фондом кино, который управляет ЕАИС. По всей России без учета Москвы падение составило 30%.

Отрицательная динамика есть, признают в Объединенной сети кинотеатров («Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко») — крупнейшей сети, которая занимает 11,5% рынка и управляет 77 кинотеатрами с 641 кинозалом. На неделю 14–20 сентября пришлись премьеры блокбастера «Довод» и ремейка анимационного фильма «Мулан», в следующие недели 21–27 сентября и 28 сентября — 4 октября посещаемость снизилась, соответственно, на 17,4 и 28%, сообщил представитель сети. Снижение посещаемости в сети объясняют отсутствием новых блокбастеров, а также повторным закрытием кинотеатров в Ленинградской области и остановкой работы в выходные дни кинотеатров в Калининграде, где у сети есть кинозалы.

У региональной сети «Люмен фильм» число зрителей 1–4 октября снизилось на 32% в сравнении с прошлым уик-эндом, констатирует гендиректор «Люмен фильм» Павел Поникоровский. Такое падение, уверяет он, нормально для сентября, когда традиционно нет громких премьер, однако их отсутствие и в октябре может спровоцировать большее падение доходов. Поток зрителей снизился из-за того, что прокатчики решили снова перенести премьеры, отмечает Поникоровский.