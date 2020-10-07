В Москве зафиксировали рекордное количество умерших из-за COVID-19

В столице впервые с июня зафиксировали более 40 умерших, сообщает РБК.

За последние 24 часа в столице умер 41 человек с коронавирусом. Последний раз больше жертв с COVID-19 зафиксировали 19 июня

За минувшие сутки в Москве скончался 41 человек, ранее заразившийся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В последний раз в столице более 40 человек с коронавирусом умерли 19 июня. Тогда скончались 48 пациентов.

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса, по данным оперативного штаба, умерли 5442 пациента. Москва лидирует среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали четверть от всех летальных исходов. По подсчетам оперативного штаба, всего в стране умерли 21 704 человека с подтвержденным диагнозом.