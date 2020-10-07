В 2028 году Hyundai выпустит линейку летающих автомобилей

На данный момент в компании ведут разработку летательных аппаратов на 5-6 пассажиров для больших агломераций, а также их более вместительных версий, которые будут курсировать между городами, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Люди, постоянно простаивающие пробках, скоро убедятся в том, насколько удобны летающие автомобили. Когда это произойдет, мы ждем взрывного увеличения спроса», — отметил Чжэвон.

Напомним, в сентябре 2019 года Hyundai объявила о создании нового подразделения, специализирующегося на городском воздушном транспорте. Его руководителем стал Шин Чжэвон, который ранее около 30 лет занимался авиационными исследованиями в NASA. В компании тогда отметили, что в скором времени сервис воздушного такси станет одной из важнейших транспортных систем, которая позволит снизить нагрузку на дорожную сеть в крупнейших городах мира.