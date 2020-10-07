Удвоились: в Приангарье число новых случаев коронавируса достигло 136

Вторая волна коронавируса настигла Приангарье. За последние две недели суточный прирост больных коронавирусом в регионе удвоился. По данным оперативного штаба, на 7 октября в Иркутской области подтверждено 136 новых случаев коронавируса. Напомним, что еще в середине сентября регистрировалось не более 70-80 заболевших за сутки.

Всего за период эпидемии в регионе выявлено 19 946 заболевших. За последние сутки выздоровело 69 человек, за весь период эпидемии – 17 548. Госпитализированы – 1 562 (+128).

За последние сутки в Приангарье скончалось четыре человека с коронавирусом. Всего за период эпидемии от COVID-19 умерло 253 (+4), от заболеваний, не связанных с вирусом - 89.

В соседней Бурятии, где бизнес и школы с понедельника уже отправили на удаленку, суточный прирост больных коронавирусом составил 30%. По информации Роспотребнадзора, по Республике Бурятия на 7 сентября зарегистрировано 7 654 (+95) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из 95 случаев заболевания 84 зарегистрированы в Улан-Удэ.

При этом в России побит рекорд по дневному приросту заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в России выявили 11 615 заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заразились 1,23 млн человек.

По мнению экспертов, число заражений коронавирусом в России этой осенью будет больше, чем весной. Но не потому что больных стало намного больше, а потому что стали сдавать больше тестов.

«Увеличение будет идти еще недели две–три, потом все это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад»,— заявил главврач медцентра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков.

По его словам, число выявленных случаев коронавируса осенью будет больше по сравнению с весенними показателями из-за роста количества тестирований. «Вопрос о количестве заболевших и количестве выявленных — это абсолютно разные вещи. Количество заболевших в разы меньше, а 10–11 тыс. — это люди, которые сдали ПЦР-тест, получили положительные результаты. Это не говорит о том, что они заболели, госпитализированы и требуют какого-то определенного ухода. Все эти люди не занимают все койко-места»,— пояснил он.