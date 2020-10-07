Работа.ру и портал «Рамблер» запустили совместный сервис для поиска работы

Работа.ру вместе с порталом «Рамблер» запустила отдельную поисковую вертикаль на «Рамблере», в которой соискатели могут найти актуальные вакансии. Проект соединит порядка 65 млн пользователей портала «Рамблер» с работодателями сервиса Работа.ру по всей России.

В новом сервисе за пару кликов можно найти подходящие вакансии и тут же на них откликнуться. Те пользователи, у которых нет готового резюме, могут создать его прямо во время отклика на вакансию.

Удобный поиск позволяет фильтровать предложения от работодателей по зарплате, региону, стажу, графику работы и новизне вакансий. Скоро появится возможность выбирать работу по отраслям компаний и станциям метро.

Олег Голубцов, CEO classified индустрии Сбера:

«Сейчас как никогда важно расширить возможности для поиска работы и для соискателей. С самого начала локдауна Работа.ру активно поддерживает тех, кто оказался в сложном положении и не смог быстро адаптироваться к новым реалиям. Помимо поиска работы на удалёнке, сервиса по обмену сотрудниками и других продуктов для поддержки пользователей и клиентов, Работа.ру старается сделать всё возможное, чтобы увеличить аудиторию и воронку найма. На нашем ресурсе мы объединили почти полмиллиона работодателей из всех регионов России, а многомиллионная аудитория ʺРамблераʺ поможет нам ещё больше нарастить скорость и эффективность подбора квалифицированных кадров».

Максим Юрищев, управляющий директор портала «Рамблер»:

«Взаимодействие различных компаний экосистемы Сбера позволяет реализовывать интересные идеи и запускать важные и полезные сервисы. Так, благодаря коллаборации с Работой.ру на ʺРамблереʺ появилась отдельная поисковая вертикаль, которая расширила возможности взаимодействия с порталом. Теперь наши пользователи наряду с привычным чтением почты и новостей могут также ознакомиться с актуальными вакансиями и найти работу — и всё это прямо на главной странице ʺРамблераʺ».

Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбера. На сервисе размещено более 17,4 млн резюме, зарегистрировано более 485 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.

Портал «Рамблер» — ведущий российский медийно-сервисный портал, является частью холдинга Rambler Group. На сегодняшний день в его состав входит интеллектуальный агрегатор новостей, персонализированная рекомендательная система, одна из самых популярных почтовых служб Рунета, восемь тематических медиавертикалей, а также такие востребованные сервисы, как «Рамблер/гороскопы», «Рамблер/погода», «Рамблер/топ-100» и другие. Ежемесячная аудитория портала составляет порядка 65 миллионов уникальных пользователей, и этот показатель постоянно растёт.