Сбербанк переводит до 70% сотрудников офисов на удалённый режим работы

В связи с эпидемиологической обстановкой Сбербанк принял решение о переводе в ближайшее время до 70% своих офисных сотрудников на удалённый режим работы в тех регионах, где наблюдается высокая динамика уровня заболеваемости.

В первую очередь переход на удалённую работу предусмотрен для сотрудников старше 60 лет, беременных женщин, сотрудников, имеющих хронические заболевания, а также тех, кто проживает в одной квартире с пожилыми родственниками или родственниками, имеющими хронические заболевания.

Все отделения Сбербанка продолжат работу в штатном режиме независимо от эпидемиологической ситуации.

Сотрудники, функционал которых не предусматривает возможность выполнять свою работу дистанционно, продолжат работать в офисах и будут по-прежнему регулярно обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, продолжат соблюдать правила социальной дистанции, и будут проходить регулярное тестирование на COVID-19 и через системы термометрического контроля.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Главный актив Группы Сбербанк — это наша команда. Сегодня мы вместе со всей страной переживаем непростое время. В период весенней самоизоляции технологические возможности и высокий уровень IT-сервисов Сбербанка позволили 74 тысячам офисных сотрудников эффективно работать в удаленном режиме. Уверен, что профессионализм и самоотверженность нашей команды помогут нам в любой ситуации быть лучшими и сделать все необходимое для обслуживания своих клиентов».