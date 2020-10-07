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В отношении председателя гаражного кооператива в Братске возбудили уголовное дело

В качестве меры наказания ему назначены штрафы на общую сумму 80 тыс. рублей, сообщают в УФССП.

Согласно вступившему в законную силу решению Братского городского суда Иркутской области председатель кооператива был обязан не чинить препятствия гражданке в осуществлении владения двумя гаражами.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что председатель не подключал гаражи гражданки к тепло-, водо- и электроснабжению, в то время, когда все остальные гаражи были подключены к коммуникациям.     

Председатель кооператива мер к исполнению судебного решения не принимал. Был предупрежден судебным приставом об административной и уголовной ответственности, тем не менее и дальше продолжил уклоняться от исполнения решения суда. В связи с этим, был дважды привлечен к административной ответственности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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