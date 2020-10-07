Банк «Восточный» запускает новую карту для трудовых мигрантов

Восточный» запускает «Карту без границ» – новый дебетовый продукт, который максимально отвечает потребностям иностранных граждан, работающих в России.

Основные преимущества новой карты: бесплатные трансграничные переводы в мобильном и интернет-банке «Восточного», бесплатное снятие наличных за пределами России, возможность без комиссии оплачивать патент на работу, бесплатная помощь в получении налогового вычета 3НДФЛ (при оплате патента на работу с помощью карты), оплата услуг ЖКХ и мобильной связи без комиссии. Кроме того, «Карта без границ» позволит мигранту накопить на обратный билет домой за счет 10% кэшбэка за оплату железнодорожных и авиабилетов и мобильную связь, а также 1% кэшбэка за все остальные покупки.

Карта открывается в рублях. Оформление бесплатно, а стоимость обслуживания – 99 рублей в месяц. При этом плата за обслуживание не взимается, если выполняется хотя бы одно из трех условий:

Неснижаемый остаток по карте составляет не менее 1000 рублей в течение календарного месяца;



На карту зачисляется зарплата.

Каждый клиент, оформивший «Карту без границ», получает бесплатный доступ к сервису консультаций для трудовых переселенцев. Консультации предоставляются на родном языке клиента в режиме 24/7. Сервис даст доступ к базе знаний по всем основным вопросам, волнующим трудовых мигрантов. Он поможет получить информацию по финансам и безопасности, поиску работы и жилья, поможет проверить действительность российской регистрации и патента, а также даст возможность пройти пробный тест оценки текущих знаний для получения трудового патента.

«Мы создали «Карту без границ», ориентируясь на актуальные потребности нерезидентов, работающих сегодня в России. По сути это не просто дебетовая карта, но целый комплекс услуг, которые максимально упрощают для приезжих решение финансовых вопросов как в России, так и за ее пределами. Это и выгодные переводы за рубеж, и возможность использовать карту для беспроцентного снятия наличных за границей, и высокий кэшбэк за билеты и мобильную связь. «Карта без границ» банка «Восточный» дает клиентам, которые часто совершают трансграничные финансовые операции, новый уровень сервиса – еще удобнее, быстрее, экономичнее», – отметил Алексей Крейтор, Заместитель Председателя Правления банка «Восточный».

В рамках пилотного запуска «Карту без границ» можно оформить в 50 офисах банка «Восточный» в Москве и Санкт-Петербурге, но в дальнейшем планируется масштабировать проект на все регионы присутствия банка.

Подробнее узнать о новой «Карте без границ» и оставить заявку на оформление можно на сайте банка «Восточный».