Эксперты Примсоцбанка приняли участие в конференции «ТрансЛогистика Санкт-Петербург», прошедшей 1 и 2 октября в Конгрессном центре «ПетроКонгресс» Северной столицы России.



В этом году программа мероприятия включила в себя ряд тематических секций, таких как логистические цепочки в период пандемии: новые возможности и решения; производственная логистика: управление цепями поставок промышленных предприятий логистика для e-commerce и, конечно же, внешнеэкономическую деятельность в рамках которой и выступили специалисты Примсоцбанка.



Так, начальник отдела валютного контроля Примсоцбанка в городе Санкт-Петербург Ирина Горбанева поделилась своим опытом в части уникальных возможностей повышения эффективности расчетов по внешнеторговым контрактам с Индией, а заместитель директора Санкт-Петербургского отделения банка Елена Засимова рассказала о возможностях оперативного, беззалогового получения финансирования для участников ВЭД.



- Примсоцбанк осуществляет валютные операции с 1997 года и накопленный опыт работы позволяет нам не только предлагать комплексные эффективные решения при проведении расчетов и платежей по Внешнеэкономическим контрактам, но и проводить различные обучения в рамках отрасли, а также делиться своими знаниями с партнёрами и коллегами в рамках подобных конференций, - рассказала Ирина Горбанева.



Отметим, конференция «ТрансЛогистика Санкт-Петербург» – это специализированная уникальная площадка для нетворкинга и профессионального диалога, обмена опытом и бизнес-инициативами, которая объединяет всех участников транспортно-логистического рынка России. В этом году в ней приняли участие более 100 компаний, в том числе и зарубежных.