Россельхозбанк и Сколково запускают акселератор технологических стартапов

Россельхозбанк и Фонд «Сколково» запускают совместный проект «Акселератор РСХБ» по поиску перспективных технологичных стартапов для финансового и агропромышленного секторов. Финалисты конкурса, предложившие интересные технологические разработки и подтвердившие эффективность своих решений, получат возможность реализовать пилотные проекты и впоследствии стать частью большой цифровой экосистемы Россельхозбанка.

По итогам «Акселератора РСХБ» жюри конкурса, включающее руководителей РСХБ и экспертов Фонда «Сколково», отберет 10 лучших технологических стартапов. Все финалисты получат финансовую и наставническую поддержку от Россельхозбанка и экспертов Фонда «Сколково» в продвижении проекта, а также доступ к возможностям цифровых экосистем РСХБ.

Победители получат возможность развития своих технологических решений по контракту с Россельхозбанком и выступят перед его руководством и Фондом «Сколково» 15 декабря 2020 года на территории инновационного центра в Москве.

Участие в программе могут принять молодые компании, предлагающие проекты по следующим направлениям:

Разработка новых цифровых финансовых продуктов и сервисов, в частности, банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц, развития электронной коммерции, брокерского обслуживания, платежных сервисов, страхования, а также управления инвестициями и частным капиталом.

Управление внутрибанковскими процессами, в том числе совершенствование инструментов обработки обращений клиентов, электронный документооборот, информационная безопасность, HR-процессы, решения по сбору и сегментации клиентских данных, нейротехнологии и развитие искусственного интеллекта, машинного обучения, управления большими данными, блокчейн-решения, биометрия, цифровой маркетинг (SMM, мессенджеры, социальные сети).

Создание новых цифровых решений и сервисов по управлению фермерскими хозяйствами. К ним относятся решения для работников фермерских хозяйств, начинающих предпринимателей в агробизнесе, производителей сельхозпродукции, создателей агротехнологий.

Заявки на участие в «Акселераторе РСХБ» принимаются с 5 по 31 октября.

«Постоянно меняющийся бизнес-ландшафт требует от нас регулярного обновления стратегии развития как с точки зрения разработки и внедрения современных финансовых технологий, так и в части построения эффективной цифровой экосистемы для предприятий АПК. Для достижения этих целей необходимы лучшие инновационные решения. Наш проект помогает не только в поиске новых идей, но и открывает возможности по их развитию в полноценные востребованные рынком технологии», - отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

«На сегодняшний день Сколково является важным источником технологических ресурсов для интеграции инноваций в инфраструктуру российских компаний. В процессе акселерации участники нашего первого совместного с Россельхозбанком подобного проекта получат серьезные возможности для развития: это и масштабирование бизнеса, и техническая доработка с тестированием в реальных условиях, и как итог – пилотирование лучших решений в банке», — подчеркнул Константин Паршин, вице-президент и исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фонд «Сколково» — некоммерческая организация, исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Фонд на протяжении 10 лет занимается поддержкой технологического предпринимательства и оказывает своим резидентам комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Число резидентов фонда растет каждый год и в настоящий момент приближается к 2,5 тысячам.