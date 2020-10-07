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В Братске на станции переливания крови выявили COVID-19

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Новой инфекцией заразились два работника станции, сообщает Братская студия телевидения.

Решение о введении карантина в учреждении будут принимать в Иркутске, так как местный филиал является структурным подразделением областной станции.

Карантинные мероприятия уже проводят в кардиологическом отделении пятой городской больницы. А на базе "Юбилейного" развернули ещё 70 коек для лечения больных COVID-19. Напомним, в начале октября там открыли отделение на 40 мест.

За последние две недели суточный прирост больных коронавирусом в регионе удвоился. Вторая волна коронавируса настигла Приангарье. По данным оперативного штаба, на 7 октября в Иркутской области подтверждено 136 новых случаев коронавируса. Напомним, что еще в середине сентября регистрировалось не более 70-80 заболевших за сутки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Михаил Задорнов: «Банковская система выдержит новый карантин»
В Братске на станции переливания крови выявили COVID-19
Сбербанк переводит до 70% сотрудников офисов на удалённый режим работы
Все материалы сюжета

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