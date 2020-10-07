В Иркутске из-за новой вспышки коронавируса возобновят проверку организаций

В первую очередь это коснется торгово-развлекательных центров, организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, и организаций, оказывающих услуги общественного питания, сообщают в мэрии Иркутске.

С такой инициативой на заседании межведомственного оперативного штаба по предотвращению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Иркутска, выступили представители прокуратуры. В связи с ростом количества заболевших в городе предложение было поддержано.

Напомним, что по данным оперативного штаба, на 7 октября в Иркутской области подтверждено 136 новых случаев коронавируса. Напомним, что еще в середине сентября регистрировалось не более 70-80 заболевших за сутки.

Всего за период эпидемии в регионе выявлено 19 946 заболевших. За последние сутки выздоровело 69 человек, за весь период эпидемии – 17 548. Госпитализированы – 1 562 (+128).

За последние сутки в Приангарье скончалось четыре человека с коронавирусом. Всего за период эпидемии от COVID-19 умерло 253 (+4), от заболеваний, не связанных с вирусом - 89.

В соседней Бурятии, где бизнес и школы с понедельника уже отправили на удаленку, суточный прирост больных коронавирусом составил 30%. По информации Роспотребнадзора, по Республике Бурятия на 7 сентября зарегистрировано 7 654 (+95) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из 95 случаев заболевания 84 зарегистрированы в Улан-Удэ.