Администрация Иркутска расторгнет контракты с ЖК «Огни города»

Начальник департамента жилищной политики аппарата администрации Иркутска Елена Пешкова подчеркнула, что на аукционе в декабре 2019 года с ООО «ДомостройПрофи» заключили восемь контрактов на приобретение 136 жилых помещений для расселения из аварийного жилья на общую сумму 317 млн рублей.

При этом, согласно условиям контракта, застройщик был обязан окончить строительство и передать администрации города жилые помещения в срок не позднее 30 октября 2020 года.

Администрация города после получения средств по банковской гарантии приступит к немедленному исполнению мероприятий по переселению. Также на полученные средства планируются приобретение жилья, в том числе на вторичном рынке, привлечение застройщиков, выплата собственникам возмещения. До того, как будет решен вопрос о расселении, граждане временно по их заявлению могут быть обеспечены жильем маневренного жилищного фонда.

Всего с использованием средств софинансирования до конца 2020 года планировалось расселить 10,5 тысяч квадратных метров жилья, 686 граждан. До конца года будет расселено 151 помещение общей площадью 5338.6 квадратных метров жилья, 359 граждан.