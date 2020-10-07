В 2020 году в Иркутской области зарегистрировали 923 лесных пожара

Из них 6 – за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем в городах Братске и Тулуне, в Шелеховском, Усть-Удинском, Качугском районах, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

14 уголовных дел возбуждено по фактам лесных пожаров, причинивших крупный материальный ущерб, в Казачинско-Ленском, Усть-Удинском, Тайшетском, Качугском, Нукутском и Боханском районах.

В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий по 4-м уголовным делам установлены лица, причастные к возникновению лесных пожаров в Братском, Тулунском, Усть-Удинском, Шелеховском районах.

20 материалов передано по подследственности в органы внутренних дел. В производстве дознавателей в настоящее время находится 100 материалов проверок по лесным пожарам.