Жительница Слюдянки перевела мошенникам свыше 80 тысяч рублей

Женщина сообщила, что несколько дней назад увидела в Инстаграм рекламу «инвестиционной компании», которая обещала своим клиентам значительную денежную прибыль за короткое время, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Для связи с данной фирмой потерпевшая установила на свой телефон приложение «Telegram» и вступила в переписку с пользователем, указанным в рекламе. Мужчина пояснил, что для инвестиции нужно отправить деньги в размере 35 000 рублей на банковскую карту, которую ей укажут, после чего в течение 3 часов обещал большую прибыль. Потерпевшая поверила собеседнику и отправила денежные средства через приложение «онлайн-банк» на указанную карту.

Через два часа она получила сообщение, что её прибыль уже якобы составила 500 тысяч рублей, но для получения денег нужно заплатить налог. На следующий день женщина выполнила требования, переведя около 49 тысяч рублей и получила сообщение от того же «сотрудника» компании, что проценты комиссии возросли и требуется еще более 38 тысяч рублей. Заподозрив неладное, она потребовала вернуть деньги, на что собеседник сообщил, что для этого также нужно «оплатить налог».