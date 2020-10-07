Президент ТПП РФ предложил освободить средний бизнес от проверок

В Торгово-промышленной палате не исключают, что мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса можно будет вести на постоянной основе, сообщает Российская газета.

По словам президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, по законопроекту есть "ряд предложений, принципиальных для предпринимательского сообщества".

Одно из таких касается моратория на проведение плановых проверок в отношении малого бизнеса. В проекте его предложено продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года. По нынешнему законодательству, действие моратория завершается 31 декабря 2020 года.

Палата также предлагает распространить мораторий не только на проверки, но и на иные мероприятия: контрольные закупки, инспекционные визиты и прочее. "Анализ полученных результатов позволит говорить о применении моратория на постоянной основе", - не исключает Катырин.

Ранее мэрия Иркутска сообщила о возобновлении проверок организаций.

В первую очередь это коснется торгово-развлекательных центров, организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, и организаций, оказывающих услуги общественного питания.

С такой инициативой на заседании межведомственного оперативного штаба по предотвращению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Иркутска, выступили представители прокуратуры. В связи с ростом количества заболевших в городе предложение было поддержано.