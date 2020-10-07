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В сентябре 2020 года в Иркутской области 13% владельцев сертификатов на материнский капитал направили его на жилье

Улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств является самым востребованным направлением программы материнского капитала, сообщают в ПФР.  

Семьи – владельцы сертификата на материнский капитал могут при обращении в банк, одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья, подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на оплату соответствующего кредита. Семьям нет необходимости обращаться в банк и в Пенсионный фонд – достаточно обратиться только в банк.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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